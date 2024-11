Uraufführung: Magnifikat in der Basilika

Mit einer Premiere endet das Orgelfestjahr in Kevelaer: Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, wird ein szenisches Magnifikat uraufgeführt, das Basilikaorganist Elmar Lehnen für Chor, Bläserquartett und Orgel komponierte.

„Es gibt zahlreiche musikalische Vertonungen des Lobgesangs Mariens“, erklärt Lehnen. In Kevelaer sei die Herangehensweise jedoch eine andere, fügt Dr. Bastian Rütten hinzu, der als Theologe und Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung tätig ist. Rütten hat sich auf die Entwicklung innovativer Formate spezialisiert, insbesondere solcher Formate, die Musik und Verkündigung verbinden.

Das Magnifikat wird in dieser Aufführung in Szene gesetzt und von einem Sprecher begleitet, der das Publikum durch die einzelnen Verse des marianischen Lobgesangs führt.

„Dieses Loblied aus dem Lukasevangelium“, erklärt Rütten, „wird weltweit täglich in der Vesper gebetet. Oft geht die Bedeutung der Worte im Alltag unter.“ Die szenische Aufführung lade daher dazu ein, über Fragen wie „Was ist eigentlich Größe?“ oder „Welche Rolle spielt das Kleine und Unscheinbare in unserem Leben?“ nachzudenken. Durch die gemeinsame Arbeit sei, betont Lehnen, „ein ganz eigenes Werk“ entstanden.

Der renommierte WDR-Rundfunkchor, unter Leitung von Chefdirigent Nicolas Fink, übernimmt die Chorstimmen. Lehnen und Rütten sind nach den ersten Proben begeistert: „Die Zusammenarbeit mit dem Chor ist beeindruckend“, sagt Lehnen.

Neben dem Chor tritt das Bläserensemble Brassfabrik 4.0 auf. Mit dem Posaunisten Hansjörg Fink verbinden Lehnen und Rütten eine gemeinsame Zusammenarbeit und Freundschaft.

Auch der Sprecher Dirk Tecklenborg, bekannt aus dem Mysterienspiel „Mensch! Maria!“ zum 375. Wallfahrtsjubiläum, ist Teil des Ensembles und kehrt für das Magnifikat nach Kevelaer zurück.

„Es macht Freude, dass wir hier in Kevelaer so breit und kreativ denken können“, sind sich Lehnen und Rütten einig.

Lehnen selbst wird die restaurierte Seifert-Orgel spielen und freut sich, die kreative Arbeit der vergangenen Monate in Kevelaer präsentieren zu können. Das Konzert wird vom WDR aufgezeichnet und im Dezember im Format „WDR – DAS KONZERT“ auf WDR 3 ausgestrahlt.

Karten für die Uraufführung am 1. Dezember, ab 16.30 Uhr in der Marienbasilika, sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich: online unter www.wallfahrt-kevelaer.de oder im Ladenlokal Jacobs am Kapellenplatz in Kevelaer.

Elmar Lehnen

Elmar Lehnen, geboren in Hinsbeck am Niederrhein, erhielt seinen ersten Orgelunterricht bei Professor Wolfgang Seifen. Er absolvierte sein Kirchenmusikstudium an der Kirchenmusikschule St. Gregorius-Haus, Aachen, wo er auch später im Rahmen der C-Ausbildung Orgel und Chorleitung unterrichtete. Weitere Studien führten ihn an die Schola cantorum, Paris, zu Professor Jean-Paul Imbert. Hier schloss er sein „diplome de concert“ mit Auszeichnung ab.

Nach zehnjähriger Tätigkeit als Kantor der Pfarre St. Anna, Mönchengladbach-Windberg, wurde er im Oktober 2000 zum Basilikaorganisten der Päpstlichen Marienbasilika zu Kevelaer ernannt. Seit Januar 2004 leitet er den Chor „KALOBRHI“ in Nettetal, von 2008 – 2012 den Basilikachor und das Basilikaorchester Kevelaer, seit 2008 das Blasorchester des Musikvereins Kevelaer.

Ein Schwerpunkt seines Schaffens liegt auch in der Zusammenarbeit mit dem Posaunisten Hansjörg Fink und dem Vocalensemble „consonanz à 4“, wo er sich auch rege als Komponist betätigt. Höhepunkt seines kompositorischen Schaffens ist sicherlich das große Mysterienspiel „ Mensch! Maria!“ für Sinfonieorchester, Chor und Solisten, das 2017 in Kevelaer uraufgeführt wurde.

Die musikalische Gestaltung der im Wallfahrtsort täglichen feierlichen Liturgie liegt ihm, neben seiner regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland, am meisten am Herzen.

Bastian Rütten

Bastian Rütten (geboren 1980 in Nettetal am Niederrhein) absolvierte zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Im Anschluss studierte er Religionspädagogik und Praktische Theologie an der Katholischen Fachhochschule in Paderborn (Abschluss mit dem Diplom).

Erweiterte Studien führten ihn an die Theologische Hochschule der Steyler Missionare in St. Augustin, wo er mit dem Diplom in Theologie abschloss. Seine erste Stelle führte ihn in das Bistum Limburg, wo er als Theologischer Referent arbeitete. In dieser Zeit promovierte er mit einer Arbeit zur Katechese und Kirchenmusik zum Dr. phil. an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe (Prof. Dr. Thomas Meurer).

Nach einer Station als Referent für Liturgie und Katechese im Erzbistum Köln arbeitet er seit 2017 als Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung in Kevelaer in der Wallfahrtsseelsorge. Sein besonderer Schwerpunkt liegt in der übergreifenden und interdisziplinären Projektarbeit zwischen Theologie, Verkündigung und Kirchenmusik.

In der Zusammenarbeit mit Elmar Lehnen entstanden so unter anderem das Mysterienspiel „Mensch! Maria!“ und das Weihnachtsoratorium „Zur Welt gebracht …“.

Bastian Rütten ist zudem Sprecher im Radioformat „Kirche im WDR“ und immer wieder auch mit Lehraufträgen, Vortrags- und Referententätigkeiten zu Themen der Praktischen Theologie angefragt.

Dirk Tecklenborg

Dirk Tecklenborg (geboren 1979) stammt aus Nordhorn und lebt in Lingen (Ems). Nach seinen Studien der Religionspädagogik und der Praktischen Theologie in Paderborn arbeitete er in Aschendorf (Ems) uns Lingen (Ems) als Gemeindereferent und Pastoraler Koordinator.

Derzeit arbeitet er im Bischöflichen Ordinariat der Diözese Osnabrück als Personalreferent für das Pastoralpersonal. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten ist Tecklenborg immer wieder als Sprecher und Rezitator aktiv.

Die Verbindung zu Lehnen und Rütten basiert auch auf der gemeinsamen Aufführung des Mysterienspieles „Mensch! Maria!“, bei dem Tecklenborg als Sprecher agierte.

Als Profi-Ensemble mit rund 40 Sängerinnen und Sängern ist der WDR Rundfunkchor seit 1947 die „Stimme“ der WDR Ensembles. Mit seiner Repertoire-Vielfalt in Perfektion und Spezialisierung auf innovative und anspruchsvolle Werke ist das Ensemble ein weltweit gefragter sinfonischer Chor. Beheimatet im WDR Funkhaus in Köln, ist er zugleich fester Teil der Musikszene und der Chor-Community in NRW.

Das breite Spektrum des WDR Rundfunkchors reicht von solistisch besetzter Vokalmusik über groß besetzte Oratorien und sinfonische Repertoires mit Orchester, Filmmusik und Oper, oft in Zusammenarbeit mit den WDR Orchestern und präsentiert in der eigenen A cappella-Reihe in Köln.

Seit 75 Jahren vermittelt der WDR Rundfunkchor als singender NRW-Botschafter bewegende Chorerlebnisse zuhause und überall in der Welt, in Konzerten, Studioproduktionen und Auftritten in Radio und Fernsehen.

So war er u. a. zu Gast bei den Berliner und Wiener Festwochen, dem Festival Internacional de Música de Canarias, den Salzburger Festspielen, der Biennale Venedig, dem Festival MUSICA in Straßburg, dem Festival van Vlaanderen und den BBC Proms in London.

Tourneen führten das Ensemble nach New York, Zürich, Mailand, Paris, London, Athen, Rom, Brüssel, Genf, Jerusalem, Tel Aviv, Boston, Cleveland, Washington, Osaka, Tokio, Kairo, Alexandria und nach China. Chefdirigent des WDR Rundfunkchores ist seit der Spielzeit 2020/2021 Nicolas Fink, Simon Halsey fungiert als Kreativdirektor.