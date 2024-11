Seit 25 Jahren fahren die von Ehrenamtlich besetzten Busse zwischen Kevelaer und den Ortschaften Unverzichtbar: Bürgerbusvereine feiern Jubiläum

/ von Franz Geib

Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler nannte die Gründung der Bürgerbuslinien ein „Sommermärchen“ á la 2006. Foto: FG

Wie wichtig sind Bürgerbusse für eine ländliche Region wie die um Kevelaer und seine Ortsteile? Am Samstag, 16. November 2024 gab es bei der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen der drei Bürgerbuslinien Winnekendonk, Wetten und Kervenheim in der Bürgerbegegnungsstätte in Winnekendonk die Antwort. Sie sind nicht nur bedeutend, sie sind unverzichtbar!

Vor über einem Vierteljahrhundert erwuchs die „Geburtszelle aus Mobilität und Information“ wie es Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler bei der Jubiläumsfeier auszudrücken pflegte, der die Entstehung der Bürgerbusvereine sogar mit dem Sommermärchen 2006 verglich.

Während damals Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Lande die „Welt zu Gast bei Freunden“ begrüßte und mithin so ein einmaliges Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander prägte, hätten genau dies vor 25 Jahren die Bürgerbusvereine geschafft: „Ohne die Bürgerbusse wäre ein vernünftiger ÖPNV in Kevelaer undenkbar.“

Mehr noch: Die Bürgerbusse hätten eine Verbindung geschaffen, die weit über den Transport hinausginge, sie seien eine Lebensader für viele in den umliegenden Dörfern, die vom Öffentlichen Nahverkehr zum Teil abgeschnitten sind oder wenig frequentiert würden. Menschen würden durch Bürgerbusse zusammengebracht, diese ermöglichten Zugang zu ärztlichen Terminen und sozialen Kontakten.