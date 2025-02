Unterwegs mit Weihbischof Rolf Lohmann

Mit geistlicher Reisebegleitung durch Weihbischof Rolf Lohmann bietet die Emmaus-Reisen GmbH Münster in der Zeit vom 26. bis 30. Mai 2025 eine Reise nach Würzburg und zu den fränkischen Wallfahrtsorten an.

Emmaus-Reisen knüpft mit dieser fünftägigen Reise an die Ziele Rom, Assisi, Israel, Oberammergau und Südtirol an und wendet sich hierbei insbesondere an die Reiseinteressierten aus dem Wirkungskreis von Weihbischof Rolf Lohmann.

„Erleben Sie eine faszinierende Reise zu den fränkischen Wallfahrtsorten und entdecken Sie die spirituelle und kulturelle Vielfalt dieser Region. Lassen Sie sich vom prachtvollen Würzburg, historischen Klöstern und malerischen Landschaften verzaubern. Tauchen Sie ein in die Geschichten und Traditionen, die seit Jahrhunderten Menschen berühren, und feiern Sie Gottesdienste an ganz unterschiedlichen Orten in der Gemeinschaft der Mitreisenden. Genießen Sie die Mischung aus kulturellem Reichtum, geistlicher Begleitung und erholsamer und geselliger Gemeinschaft“, so die Beschreibung im Reiseprospekt.

Reiseveranstalter ist die Emmaus-Reisen GmbH in Münster – ein Garant für christliche Reisen und gute Organisation, für die sich die Verantwortlichen vom Niederrhein ganz bewusst entschieden haben. Viele Niederrheiner kennen Emmaus-Reisen bereits von zahlreichen Reisen.

Komfortables Reisen

Mit den Einstiegsorten Kevelaer und Xanten werden die Reiseteilnehmenden quasi vor der Haustür abgeholt.

Der Reisebus steht der Gruppe während der gesamten Reise zur Verfügung und bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Ausflügen vom Hotel direkt zu den einzelnen Stationen der Reise.

Das geplante Reiseprogramm und die vereinbarten Orte der Messfeiern stellen ein Angebot dar, welches aber auch Raum gibt für individuelle Wünsche und Unternehmungen. Die Anreise wird durch einen Stopp an der Benediktinerabtei Maria Laach verkürzt; bei der Rückreise pausiert die Gruppe in Limburg.

Die Übernachtungen sind in einem zentral gelegenen Hotel in der Würzburger Innenstadt für die gesamte Reisezeit gebucht; im Reisepreis enthalten sind Frühstück und Halbpension sowie ein Abendessen in einem Würzburger Traditionshaus mit Blick auf den Main.

Interesse geweckt?

Weitere Informationen können Sie dem Faltblatt „Würzburg und Fränkische Wallfahrtsorte‘“ entnehmen.

Dieses ist erhältlich in den Schriftenständen der Kirchengemeinden oder auch direkt über Emmaus-Reisen Münster. Weitere Informationen auch unter 01737149446 (Emmaus-Reiseleiter Bernd Pool).