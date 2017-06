Unterwegs auf Schusters Rappen

„Wir erleben die Natur in vier Jahreszeiten“, sagt eine Teilnehmerin der Wandergruppe Grünes Tor. Auch, wenn das Tor zu Pastors Garten am Basilika-Parkplatz nach der Restaurierung nicht mehr grün ist, der Name der Wandergruppe, die seit 1992 besteht, ist geblieben. Zu den regelmäßigen Wanderungen und Ausflügen (immer am dritten Samstag im Monat um 13 Uhr) trifft sich hier regelmäßig di…