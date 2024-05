Unterstützung für die Mauerstürmer des KSV

„Die Mauerstürmer“, so nennt sich die Psychomotorik-Gruppe des Kevelaerer Sportvereins 1890/1920 e. V, die in den vergangenen Monaten sehr guten Zulauf erfahren hat. In diesen Stunden geht es darum, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mit viel Freude an Bewegung und am spontanen Spiel emotional, körperlich und geistig zu entwickeln. Nun sollte eine zweite Gruppe ins Leben gerufen werden, um noch mehr Kindern die Teilnahme an diesem inklusiven Psychomotorikangebot zu ermöglichen.

Die Gründung einer zweiten Gruppe wäre ohne die erneute Unterstützung der Aktion St. Nicolaus mit einem Zuschuss nicht möglich gewesen.

Der Vorsitzende der Aktion St. Nicolaus, Willy Stassen, übergab vor kurzem den Scheck über 2.000 € an den KSV. Die verantwortlichen Psychomotorikerinnen, Claudia Deckers und Lydia Merta, der KSV-Vorsitzende Thomas Kruß sowie alle Mauerstürmer freuten sich über die finanzielle Unterstützung für den Ausbau des Angebots.

Die Aktion St. Nicolaus organisiert und fördert seit Jahren Hilfen für Kinder mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in Kevelaer und Umgebung. Ein Bereich ist (zusammen mit der „Lebenshilfe Gelderland“) die Bestandssicherung der „Frühförderstelle für den Kreis Kleve“ mit der Hauptstelle in Kevelaer und zwei weiteren Einrichtungen in Kleve und Rees. An diesen Standorten bekommen Kinder mit körperlichen oder/und psychosozialen Entwicklungsstörungen eine umfangreiche, komplexe frühe Förderung (möglichst von Geburt bis zum Eintritt ins Schulalter). Ein besonderes Projekt der Aktion St. Nicolaus ist die Hippotherapie in Kevelaer, eine spezielle Art der Reittherapie für Kinder mit Behinderungen. Die Kosten der Pferde und Therapeuten werden vollständig von der Aktion St. Nicolaus aufgebracht. Spenden an die Aktion St. Nicolaus werden auch zur Unterstützung der Inklusion im städtischen Kindergarten und zur Unterhaltung / Förderung von inklusivem Sport im Sportverein von Kevelaer verwendet.

Umfangreichere Informationen/Adressen findet man auf der Homepage: www.nicolaus-kevelaer.de.