Unternehmervereinigung stellt sich neu auf

Den Kevelaerer Unternehmer*innen eine gemeinsame Stimme geben – das haben sich einige Engagierte aus der Wallfahrtsstadt zur Aufgabe gemacht. Nachdem der Verkehrsverein sich in der Auflösung befindet und die Versuche, einen neuen Wirtschafts- und Verkehrsverein neu aufzustellen, gescheitert sind, sollen nun neue Wege her, wie die Kevelaerer Unternehmerschaft auf sich aufmerksam machen kann. Bereits im Sommer entstand eine Initiative, die wieder Struktur und neue Ansätze in die gemeinschaftliche Unternehmerorganisation bringen soll.

Ein Hauptziel der Verantwortlichen ist es, die Interessen aller Mitglieder wahrzunehmen, diese gegenüber Dritten zu vertreten und Unterstützung bei der Einforderung sowie Umsetzung dieser Ziele zu geben. Daher wurde unter dem Dach der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK) kürzlich ein neuer Vorstand gewählt, der inzwischen seine Arbeit aufgenommen hat.

Zum neuen Vorstand gehören: Sabine Toonen, Thomas Molderings, Reuven Benger, Felix Moeselaegen, Sebastian Faltermeier (Schatzmeister), Markus Kaenders (Kassenprüfer). Die Geschäftsführung liegt bei Winfried Janssen.

Als erste Aktion hat die UVK die Durchführung der Kevelaerer Weihnachtsverlosung übernommen. Ausgeführt durch die Event- und Marketingagentur Kevelaer (UG) erfolgen hier schon die Kontakte zur Information der Kevelaerer Unternehmerschaft im Hinblick auf das Werben neuer Mitglieder. War die UVK bisher eher eine Gemeinschaft von Unternehmer*innen, die sich unter anderem trafen, um Infoveranstaltungen zu organisieren oder auch Kontakte zu pflegen, so ist die neue Zielrichtung in der Vereinssatzung klar definiert: Im Fokus steht, den Zusammenschluss von Gewerbetreibenden zu ermöglichen und anzustreben (z.B. Industrie, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau, Banken und weitere Dienstleistungsunternehmen und freie Berufe). Die Interessen der Mitglieder sollen überall dort vertreten werden, wo sie gewahrt werden müssen. Zudem möchte man sich für gemeinsame Aktions- und Werbemaßnahmen einsetzen.

„Es wird nun in nächster Zeit darauf ankommen, viele Unternehmer davon zu überzeugen, dieser Vereinigung beizutreten. Um der Kevelaerer Unternehmerschaft gemeinschaftlich eine Stimme zu geben, die unüberhörbar ist, und ihr eine Souveränität zu verleihen, welche die volle Anerkennung in der Politik, bei der Verwaltung, aber auch im Kevelaerer Gesellschaftsleben findet, ist jedes einzelne Mitglied wichtig“, betont der neue Vorstand in einer Mitteilung.