Der Kevelaerer Rat fällt seine Entscheidung am 10. März Unternehmervereinigung beantragt verkaufsoffenen Sonntag für 3. April

Die Hauptstraße soll unter anderem Geltungsbereich für einen „Brocante-Markt“ sein. Foto: KB-Archiv

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer trifft sich am kommenden Donnerstag, 10. März 2022, zu einer Sitzung im Konzert- und Bühnenhaus. Einziger Tagesordnungspunkt, über den die Mitglieder entscheiden sollen, ist der „Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung für das Offenhalten von Verkaufsstellen am 03.04.2022“. Sprich: Sie entscheiden, ob der erste Aprilsonntag ein ,verkaufsoffener‘ Sonntag wird.

Die bisherigen Erfahrungen mit der Beantragung verkaufsoffener Sonntage waren, besonders in jüngster Zeit, nicht immer gut. Einige scheiterten an den Einwänden der Gewerkschaften (das KB berichtete), die insbesondere die Wallfahrtsstadt in den Fokus genommen zu haben schienen. Ob dies wiederum der Fall sein wird, bleibt in diesem Falle abzuwarten.

Abwägung zwischen Interessen

Die Unternehmervereinigung Kevelaer e.V. (UVK), die sich vor einigen Wochen neu aufgestellt hatte (das KB berichtete), beantragte mit Schreiben vom 9. Februar die Festsetzung dieses 3. April zum verkaufsoffenen Sonntag (VOS). Dazu muss als Verwaltungsakt ebendiese „ordnungsbehördliche Verordnung“ her, die der Rat beschließen soll. Zuvor muss die Verwaltung jedoch zwischen den Interessen der UVK und der gesetzlich g…