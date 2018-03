Kevelaer. Gleich zwei Kevelaerer „Institutionen“ profitieren von der jüngsten „FrauenFilmNacht“, zu der das „unternehmerinnen forum niederrhein (ufn)“ am 22. Februar nach Kleve eingeladen hatte. Die Vorsitzende Gabriele Coché-Schüer und Geschäftsführerin Barbara Baratie konnten mit ihren Netzwerkpartnerinnen zur 5. Veranstaltung dieser Art wiederum 400 Gäste begrüßen. Als förderwürdige Charity-Projekte 2018 suchte das Forum die Stiftung „Pro Humanität“ der Kevelaererin Elke Kleuren-Schryvers und die Gesamtschule Kevelaer-Weeze aus.

2.700 Euro fließen an die Stiftung zugunsten von Mikrokrediten für Frauen im Niger. Damit habe man im Zeitraum von drei Jahren die „magische Grenze“ von 10.000 Euro bei der Zusammenarbeit überschritten, so die Vertreterinnen des Forums. Im Niger könnten Landfrauen mit einem Mikrokredit eine Ziege, eine Kuh oder Saatgut kaufen, Tiere oder Pflanzen großziehen und später mit Gewinn wiede…

