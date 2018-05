UVK-Sprecher Rudi Beerden begrüßte zur Jahreshauptversammlung im „Gelder Dyck“ nur 20 Kollegen plus vortragende Gäste – und das, obwohl mit der „Diskussion über die Zukunft der UVK“ und „geplante Veränderungen in der Unternehmerschaft in Kevelaer“ zwei brisante Punkte auf der Tagesordnung standen.



UVK-Sprecher Rudi Beerden begrüßte zur Jahreshauptversammlung im „Gelder Dyck“ nur 20 Kollegen plus vortragende Gäste – und das, obwohl mit der „Diskussion über die Zukunft der UVK“ und „geplante Veränderungen in der Unternehmerschaft in Kevelaer“ zwei brisante Punkte auf der Tagesordnung standen.

Zuvor aber referierten Michael Lepper und Toni Steegmann vom Wettener IT-Unternehmen Andris über die Einführung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung in Unternehmen. Sie schilderten, welche Informationen intern und extern in Unternehmen weitergegeben, welche Vorgänge dokumentiert werden müssen und dass man eine Auskunftspflicht über personenbezogene Datenspeicherung gegenüber Bürgern hat. Beide betonten, wie wichtig die Einführung eines eigenen oder externen Datenschutzbeauftragten sei, die ab einer Beschäftigtenanzahl von zehn Personen verpflichtend ist. „Entscheidend ist, dass die Behörden sehen, dass Sie angefangen haben, was zu tun.“

In einem weiteren Vortrag legte die Achtsamkeitstrainerin Ruth Plege dar, wie man im Alltag und Beruf durch mehr Achtsamkeit den Stress senken und sein Wohlbefinden steigern kann.

Auch die neue Klimaschutzmanagerin Dr. Nina Jordan bekam die Gelegenheit, sich und ihre Ideen vorzustellen. Sie referierte über die Grundzüge des Klimaschutzkonzepts und ihre Aktivitäten und rief die Unternehmerschaft dazu auf, an der Verbesserung des Klimaschutzes mitzuwirken. Sie steht darüberhinaus als Ansprechpartnerin zur Verfügung, wenn e…

