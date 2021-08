Eines steht fest: Wer seine Unternehmensnachfolge nicht frühzeitig in seine Überlegungen einbezieht, der gefährdet nicht nur sein Lebenswerk, sondern mit einem misslungenen „Stabwechsel“ auch Arbeitsplätze. Die ersten Babyboomer-Jahrgänge befinden sich im Rentenalter. Die Nachfolge-Thematik gewinnt mehr und mehr an Dynamik.

Hochrechnungen für den Kreis Kleve gehen nach Angaben der Kreis Klever Wirtschaftsförderung davon aus, dass in einem „Vier-Jahreszeitraum“ gut 700 Betriebe auf Nachfolgesuche sind. Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) kommen zu dem Ergebnis, dass fünf von zehn Nachfolgen familienintern, zwei unternehmensintern und drei extern mit fremden Nachfolger*innen gelöst werden.

Am 8. September im Bühnenhaus

Der Prozess des Abgebens und Nachfolgens braucht Zeit und ist für die abgebende Seite ein emotionaler und unvermeidbarer Schritt. Aus diesen Gründen bietet die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in regelmäßigen Abständen – nun bereits zum fünften Mal – eine Informationsveranstaltung an mit dem Titel „Die Unternehmensnachfolge aktiv gestalten“. Alle interessierten Unternehmen sind herzlich für Mittwoch, 8. September 2021, um 16 Uhr in das Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingeladen.

„Die ausgesprochen gute Besucher-Resonanz auf unsere bisherigen Veranstaltungen und die Rückmeldungen im Tagesgeschäft zeigen uns ganz deutlich: Das Thema ist hochaktuell und brisant wie eh und je“, erklärt die Kreis-Wirtschaftsförderung im Vorfeld.

Die Referenten des Nachmittags werden anhand von Praxisbeispielen wichtige Aspekte zum geeigneten Vorgehen sowie zu rechtlichen und steuerrechtlichen Themen einbringen. Zudem besteht ausreichend Raum für Fragen und Gespräche.

„Fit für den Stabwechsel“

Den Anfang machen Dr. Peter Slawek und Klaus Christian Knuffmann mit dem Impulsvortrag „Fit für den Stabwechsel“. Beide kommen aus der Region und können aus eigenen Erfahrungen berichten. Ansonsten stehen Sie als versierte Experten der „KERN“-Unternehmensnachfolge zur Verfügung.

Einen Überblick über die steuerlichen und rechtlichen Aspekte der Betriebsnachfolge liefert im Anschluss Steuerberater Dr. Mischa Müller von „Dr. Müller, Hufschmidt Steuerberatungsgesellschaft mbH“ aus Straelen.

In der abschließenden Frage- und Diskussionsrunde besteht Gelegenheit, auf Fragen aus dem Unternehmeralltag einzugehen.