Unterhaltsames Kulturprogramm

Zahlreiche Stücke wurden in der Spielzeit 2023 / 2024 auf die Bühnen im Konzert- und Bühnenhaus und ins Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte gebracht. Die letzte Theateraufführung „Das Haus“ bildet am 14. Juni 2024 den Abschluss der Saison. Das neue Programm steht aber schon wieder fest. Die Reihen „Theater“, „Kultur für Kinder“, „Puppenspiel 18+“ und „Konzerte & Shows“ halten erneut eine bunte Mischung für jedermann bereit. Die Planungen für die Spielzeit laufen bereits seit langer Zeit. „Schon vor einem Jahr haben wir die Termine für die neuen Stücke koordiniert und optioniert. Nachdem alle Verträge geschlossen wurden, können wir nun endlich das neue Programm präsentieren und fiebern dem Vorverkaufsstart entgegen“, sagt Hendrik Görtz, Leiter Kultur.

Bäume, Mönche und Beziehungsdramen

Zum Auftakt spielt „Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal“ in prominenter Besetzung – Tom Gerhardt kommt nach Kevelaer. Dieter hat nur den Teckel-Verein im Kopf und vergisst wieder einmal den Hochzeitstag. Zur Strafe zieht Lisbeth aus. Wer den Rosenkrieg nicht verpassen möchte, sollte sich den 30. September 2024 im Kalender unbedingt eintragen.

Die schwarz-weiß Kriminalkomödie „Hokus Pokus“ von Curt Goetz zieht das Publikum am 29. Oktober 2024 mit einer turbulenten Mischung aus Spannung und Unterhaltung in ihren Bann.

Es bleibt spannend im Konzert- und Bühnenhaus. In „Der Name der Rose“ werden mysteriöse Todesfälle in einer oberitalienischen Benediktinerabtei aufgedeckt. Mit vielen Schauspielern und grandiosem Bühnenbild wird das bekannte Stück von Umberto Eco am 27. November 2024 aufgeführt.

Im neuen Jahr feiert das Theaterstück „Wald“ Premiere. Straßen und Häuser weichen – die Natur erobert sich die Welt zurück. Die skurrile Phantasiereise findet am 27. Januar 2025 statt.

Um die Welt zu retten, wird am 11. März 2025 das Oberhaupt der katholischen Kirche entführt. Mit der Komödie „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ des brasilianischen Erfolgsautors Jão Bethencourt kommt ein hochaktuelles Thema auf die Bühne.

„Love is in the air“ heißt es am 9. April 2025 mit dem Theaterstück „Fettes Schwein“ im Konzert- und Bühnenhaus. Aufgrund fragwürdiger Schönheitsideale der Gesellschaft steht die Beziehung von Helen und Tom vor einer Zerreißprobe.

Zum Abschluss unterhält das Comedy-Schauspiel „Zweikampfhasen“ von und mit Michael Ehnert am 14. Mai 2025 das Publikum in heiterer Atmosphäre.

Lasst die Puppen tanzen – aber nur für Erwachsene

Am 27. September 2024 beginnt mit der Aufführung „Don Quichotte – Ein Spiel“ auch die Saison der Reihe „Puppenspiel 18+“ in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Sancho Panza erzählt von seinen absurden Abenteuern, die er mit Don Quichotte erlebt hat.

Das Figurentheater Marmelock zeigt die Inszenierung von „Hotel zu den zwei Welten“ am 15. November 2024. Alle Figuren beschäftigen sich mit einer Frage: Werden sie wieder ins Leben zurückgerufen oder müssen sie den Weg alles Irdischen gehen?

Eine französische Schirmverkäuferin nimmt das Publikum mit dem Schauspiel „Der kleine Prinz“ am 21. März 2025 auf eine fantasievolle Reise.

Am 16. Mai 2025 öffnet sich der Vorhang für „Der eingebildete Kranke“, eine Komödie über das Leben von Frankreichs Sonnenkönig und dessen Komödiendichter.

Kleine Kulturbegeisterte

Auch bei den kleinen Kulturbegeisterten bleiben mit dem neuen Kulturprogramm keine Wünsche offen. Am 17. November 2024 nehmen Feuerwehrmann Sam und seine Freunde alle neugierigen Abenteurer mit auf eine spannende Schatzsuche. Um 15 Uhr sind Familien eingeladen, die Reise vom beliebten Feuerwehrmann zu begleiten.

Zauber und Magie erwartet Kindergärten und Schulen am 17. Dezember 2024, um 9 und 11.30 Uhr. Mit Hilfe seines mutigen Publikums geht der Magier Linus Farber auf „Eine magische Elfenmission“, um Weihnachten zu retten.

Wenn am 24. Dezember die Kinder schon voller Aufregung um den Weihnachtsbaum rennen, die Großeltern abgeholt werden wollen und die Gans im Backofen verbrennt, scheinen entspannte Weihnachten in weiter Ferne. Von 11 bis 13.30 Uhr sind daher alle Kinder in der Öffentlichen Begegnungsstätte zum Basteln und Spielen herzlich willkommen. Den Eltern eröffnet sich hierdurch die Möglichkeit, letzte Vorbereitungen vor dem Fest zu treffen. Der Eintritt ist frei.

Zwei Theaterstücke nach den Büchern von Sven Nordqvist sind aufeinander folgend zu Gast in Kevelaer. „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ erzählt am 24. Januar 2025 vom jungen Rodolfo, der mit Eifer und Durchhaltevermögen seine Träume verwirklicht. Um 10 Uhr können Kindergartengruppen und Schulklassen einen Blick in die besondere Werkstatt werfen.

Mit „Pettersson und Findus“ am 13. April 2025 bringen der schrullige Alte und sein fröhlich frecher Kater chaotisch skandinavisches Landleben auf die Bühne. Um 15 Uhr beginnt das Abenteuer um Kater und Besitzer im Konzert- und Bühnenhaus.

In den Ferien bietet das „KeveLAMA“ mit „KoBü-Flimmern“ unterhaltsame Abwechslung mit Popcorn & Co. Jeden Mittwoch in den Ferien wird um 10.30 Uhr ein spannender Film auf großer Leinwand gezeigt. Im Kinoticket enthalten ist eine „Wundertüte“ mit Popcorn, Weingummi, einem Getränk und einer kreativen Überraschung. Der Eintritt kostet 5 Euro. Sowohl Gruppen (ab 10 Personen) als auch Kinobegeisterte ab dem zweiten Besuch bezahlen nur 1 Euro pro Person für den Eintritt.

„Konzerte & Shows“

Einmal unter freiem Himmeln in geselliger Runde mit Freunden oder der Familie einen Filmabend verbringen? Genau das ist am 16. August 2024, ab 21 Uhr im Solegarten St. Jakob möglich. In den vergangenen Jahren hat sich das kostenfreie Open-Air-Kino zum Abschluss der dreiwöchigen „Atempause“ bereits besonderer Beliebtheit erfreut.

Die vier Blechbläser „Brassfabrik 4.0“ verzaubern mit einem außergewöhnlichen Zusammenspiel ihrer Instrumente das Publikum am 22. Oktober 2024, um 19.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus. Der Eintritt beträgt 8 Euro pro Person.

Vom Bildschirm auf die Bühne – „Arschbombe Olé“ heißt es am 21. November 2024. Die Queen of Quatsch und „LOL“-Gewinnerin Mirja Boes sorgt für Muskelkater in den Wangen und Tränen in den Augen, denn Lachen ist ausdrücklich erwünscht. Der Vorverkauf online unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de oder in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob hat begonnen. Die Tickets kosten 25 Euro pro Person.

Es wird auch im neuen Jahr nicht langweilig. Der Theaterchor Niederrhein hat sich nach dem Erfolg von „Schraap“ ein neues Projekt überlegt. „Cabinet“ rückt am 14. und 15. März 2025 berühmte Film- und Bühnenmomente ins Scheinwerferlicht. Verschiedene Medleys von James Bond über Mary Poppins bis hin zu Disneys Eiskönigin laden zum Neu- und Wiederentdecken ein. Eintrittskarten sind für 20 Euro ab dem 1. Oktober 2024 erhältlich.

Alle Jazz-Fans dürfen nun schon zu ihren Kalendern greifen. Donnerstags, an ausgewählten Terminen, spielt die „SCALA Jazz Band & Friends“ in einem gemütlichen Rahmen im Konzert- und Bühnenhaus. Der Eintritt ist frei. Die Musiker freuen sich über eine Spende.

Auch das KulturBüro Nieder-Rhein ist an sechs Terminen in dieser Saison mit seinem Programm „Kabarett unter´m Dach“ zu Gast in Kevelaer. Tickets hierfür sind auf www.reservix.de, in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.

Kartenverkauf und Preise

Eintrittskarten für alle Theaterstücke, Aufführungen der Reihen „Puppenspiel 18+“, „Kultur für Kinder“ und „Konzerte & Shows“ sind ab dem 1. Juli 2024 im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Informationen und Buchung der Abonnements für die Theaterreihe und die Reihe „Puppenspiel 18+“ sind beim Kevelaer Marketing per E-Mail an kultur@kevelaer.de und per Telefon unter 02832 122-150 möglich.

Eintrittspreise

Theater-Reihe: Abo 55,00 – 90,00 Euro*

Einzelkarte 9,00 – 16,50 Euro*

*je nach gewählter Platzkategorie

„Puppenspiel 18+“-Reihe: Abo 40,00 Euro

Einzelkarte Vorverkauf 12,00

Euro, Abendkasse 15,00 Euro

„Kultur für Kinder“-Reihe: Einzelkarte 4,00 Euro