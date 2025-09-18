Der Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Kleve unterstützt hilfsbedürftige Frauen Unterbringung von wohnungslosen Frauen

/ von Verena Pichmann

Wohnungslosigkeit kann für Frauen gefährlich sein. Foto: Canva

Annegret (alle Namen geändert) ist Ende 60 und nicht mehr ganz so fit. Sie ist seit kurzem auf einen Rollator angewiesen. In ihrer eigenen Wohnung kann sie deshalb nicht bleiben, sie kommt die Treppen nicht mehr rauf und runter. Also zieht sie zu ihrer Tochter, die eigentlich auch nicht genug Platz hat, und ist ab diesem Moment wohnungslos.

Auch Gisela sucht dringend eine Wohnung. Sie möchte nach langjähriger Ehe ihren Mann verlassen. Die Kinder sind aus dem Haus und sie hält es nicht mehr aus mit ihm. Er war schon immer ein Tyrann, aber für die Kinder hat sie durchgehalten. Nun ist er in Rente und die Konflikte haben sich verschlimmert. Sie hat früher in Teilzeit und ehrenamtlich gearbeitet und nun hat sie eine sehr kleine Rente und die Mieten sind unglaublich hoch. Also bleibt sie bei ihrem Mann, sie will ja auch keinem auf der Tasche liegen. Wenn sie sich dann doch traut, auf eine Wohnungsanzeige zu reagieren, bekommt sie eine Absage. Die Vermieter haben Sorge, dass sie sich die Miete nicht leisten kann oder sie gesundheitlich nicht fit genug ist, um die Wohnung langfristig zu mieten.

Jasmin sucht eine Unterkunft für sich und ihre fünf Kinder. Sie überlebte schwerverletzt einen Tötungsversuch ihres Ehemannes und flieht mit ihren Kindern. Auch sie ist nun wohnungslos. Sie kommt bei ihrer Mutter unter, aber hier ist nicht genug Platz. Die Kinder brau…