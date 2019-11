Unter Drogen in den Gegenverkehr

Am Dienstag gegen 16 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Kevelaer in seinem Ford KA die Kardinal-van-Galen-Straße in Richtung Egmontstraße.

In einer leichten Rechtskurve im Bereich der Ampel zur Schulgasse geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen. In dem VW saß ein 34-Jähriger aus Kevelaer, der die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstanden jedoch erhebliche Schäden.

Durch sein auffälliges Verhalten gewannen die Polizeibeamten schnell den Eindruck, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er vorerst abgeben