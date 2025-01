Der SV Viktoria Winnekendonk will gemeinsam mit seiner Jugend wachsen „ Unsere Jugend – Unser Verein “

/ von Lisa Schweren

Die gesammelten Ideen der Jugendlichen. Foto: LS



Manch einer würde vielleicht sagen, ein Verein ist nur so gut wie seine Jugendarbeit. Denn ohne den Nachwuchs hat ein Verein es schwer, bestehen zu bleiben und auch zu wachsen. Oft kommt aber gerade die Jugend im Vereinsleben zu kurz. Sie hat meist wenig zu sagen und muss sich mit dem abfinden, was der Vorstand entscheidet. Das will der SV Viktoria Winnekendonk jetzt aktiv ändern.

Mit der Unterstützung des KreisSportBundes Kleve e. V. sollen die Jugendlichen im Verein lernen, eigenverantwortlich Veranstaltungen zu planen und auch Soziale Medien zu bespielen.

Den Startschuss dazu gab am vergangenen Samstag ein gemeinsamer Workshop, bei dem die Jugendlichen nicht nur lernten, wie genau ihr eigener Verein eigentlich funktioniert, sondern auch, wie sie sich selbst besser einbringen können.

Dazu wurden in drei Gruppen aktiv Ideen gesammelt, die man gemeinsam umsetzen könnte.

Eine Gruppe beschäftigte sich dabei mit Veranstaltungen, die bereits für die Jugend des Vereins stattgefunden haben und welche man sich für die Zukunft wünscht.

In einer anderen Gruppe ging es um Social Media und darum, wie man die Profile des Vereins für Jugendliche interessanter gestalten könnte.

Die dritte Gruppe beschäftigte sich mit Zielen und Ideen für den Jugendtag, der aus diesem Projekt heraus entstehen soll.

„Jeder konnte zu Wort kommen und sagen, was ihm noch fehlt“, freute …