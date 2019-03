„Unverwechselbar Kevelaer“? Die „Schöpfung“ dieses Stadt-Slogans ist lange her. Anfang der 1990er Jahre waren die Schöpfer des aktuellsten Bildbandes mit Motiven aus der heutigen Wallfahrtsstadt und ihrer Ortschaften noch gar nicht auf der Welt. Sie haben den Blick in diesen Tagen nicht auf Unverwechselbares, sondern auf Unscheinbares in Kevelaer gerichtet. Den Bildband gibt‘s zum Preis von 15 Euro in der Bücherstube im Centrum und in der Buchhandlung Bercker zu kaufen. Am Mittwochabend wurde die Ausstellung im Gymnasium eröffnet. Sie ist dort noch bis zum 5. April zu sehen.