Union Wetten übergibt Spende für die Ukraine

Anfang April feierte der SV Union Wetten – coronabedingt mit einem Jahr Verspätung – sein 100-jähriges Bestehen. Ein Festakt mit anschließender Party ließ viele Sportbegeisterte im Dorf mal wieder zusammenkommen.

Nutzen wollten die Verantwortlichen diesen Anlass mit Blick auf die aktuellen Weltgeschehnisse aber auch, um zu helfen. Die Besucher*innen nutzten an diesem Abend die Möglichkeit der Spende für die Menschen in und aus der Ukraine. Insgesamt knapp 800 Euro kamen dabei zusammen. Die Union rundete den Betrag auf 900 Euro auf und übergab die Spendensumme nun an den „Runden Tisch Flüchtlinge e.V.“ aus Kevelaer. Der Verein unterstützt geflüchtete Ukrainer*innen in Kevelaer.