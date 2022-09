Union läuft mit neuen Trikots auf

Mit frischen Trikots und einem gelungenen 2:0 Sieg gegen Union Wetten läutete der SV Union Kervenheim 1919 e.V. kürzlich die neue Saison in der Kreisliga C ein. Dank des neuen Sponsors „YellowFruits Webdesign & Marketing GbR“ können die Spieler ab sofort in neuen Outfits auflaufen.

Die drei YellowFruits-Geschäftsführer unterstützen den Verein seit diesem Jahr und gehören damit zu den jüngsten Sponsoren des Vereins. „Unser Engagement für den SV Union Kervenheim 1919 e.V. ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir möchten dazu beitragen, dass der Amateurfußball in der Region stärker wachsen kann und wünschen dem SV Union Kervenheim 1919 e.V. eine erfolgreiche Saison 2022/2023“, erklärt Andre van Haren, Geschäftsführer der YellowFruits Webdesign & Marketing GbR, die ihrer Kundschaft in allen Bereichen rund um das Thema Marketing zur Verfügung steht.

„Wir als Verein sind glücklich und außerordentlich dankbar darüber, dass wir in diesem Jahr mit YellowFruits einen neuen Trikot-Sponsor gefunden haben, der mit großem Einsatz den Amateursport und damit unsere Union unterstützt“, betont Rainer Kürvers, 1. Vorsitzender des SV Union Kervenheim.