Union Kervenheim freut sich über Spende

Die Volleyballabteilung des SV Union Kervenheim 1919 e.V. ist stolz auf ihr Beachvolleyballfeld. Die in den 80er-Jahren gegründete Abteilung ist heute noch als Frauengemeinschaft besonders aktiv. Als kürzlich der Traum von einem eigenen Beachvolleyballfeld in Erfüllung ging, fehlte noch ein Schutz vor Verunreinigungen durch Tiere. Der Verein freute sich daher sehr, dass die Volksbank an der Niers mit einer Spende die Installation einer passenden Umzäunung ermöglichte. So bleibt der Platz lange bespielbar und ist dennoch frei zugänglich. „Es ist uns ein großes Anliegen, das Vereinsleben in der Region und das damit verbundene Engagement der vielen Ehrenamtlichen zu fördern“, erklärte Ortsrepräsentant Dirk Koppers von der Volksbank. Vorsitzender Rainer Kürvers und Kassierer Klaus Weirauch bedankten sich bei Koppers für die finanzielle Unterstützung und einen künftig sauberen Beachvolleyballplatz.