Unfallflucht

Kevelaer (ots) – Am Montag (21. August 2017) zwischen 12.00 und 12.20 Uhr beschädigte der unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens an der Gelderner Straße einen schwarzen Mercedes C-Klasse am Heck. Der Mercedes war auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Der weiße Kleinwagen war rückwärts gegen den Mercedes gefahren. Der Kleinwagen hatte ein Klever Kennzeichen und war vermutlich von der Marke BMW oder Audi.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.