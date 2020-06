Unfallflucht: Spiegel von geparktem PKW beschädigt

Am Samstag, 6. Juni 2020, kam es auf der Wember Straße zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein am Fahrbahnrand geparkter Ford beschädigt wurde. Das Fahrzeug war zusammen mit einem PKW-Anhänger von der Besitzerin ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Ortskern Twisteden abgestellt worden. Gegen 12.30 Uhr stand der Ford noch unbeschädigt auf Höhe der Hausnummer 12 am Fahrbahnrand. Als die Halterin gegen 15.50 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug ihren linken Außenspiegel beschädigt hatte.

Das Spiegelgehäuse fehlte und wurde vermutlich von einer unbekannten Person im Anhänger des Fords abgelegt. Vom Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Seiner Pflicht, den Unfall zu melden und seine Daten zur Schadensregulierung anzugeben, war der Flüchtige nicht nachgekommen. Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder Fahrer nimmt die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.