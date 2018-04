Am Donnerstag (19. April) gegen 16.20 Uhr fuhr ein 34-jähriger Kevelaerer auf seinem Fahrrad die Ladestraße in Richtung Bahnstraße entlang. In Höhe eines Baumarktes kam ihm ein schwarzer PKW entgegen, der sehr weit auf seiner Straßenseite fuhr. Beim Ausweichen kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannter PKW verließ die Unfallstelle in Richtung Boschstraße. Bei dem PK…