Unfallflucht nach Parkrempler

Das beschädigte Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt an der Marktstraße abgestellt

Bereits in der Zeit von Sonntag, 13. September 2020, 17 Uhr, bis Montag, 14. September 2020, 8 Uhr, ereignete sich auf der Marktstraße auf Höhe der Hausnummer 18 eine Verkehrsunfallflucht. Eine 29-jährige Frau aus Geldern hatte ihren Peugeot unbeschädigt in einer Parklücke gegenüber der Hausnummer 18 abgestellt und entdeckte bei ihrer Rückkehr eine frische Beschädigung an der vorderen linken Seite.

Aufgrund der Art der Beschädigung ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die Stoßstange und den vorderen Kotflügel des Peugeots gestreift hat. Der Schadensverursacher entfernte sich danach, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.