Unfallflucht: Mercedes-Fahrer gesucht

Am Dienstag, 25. Juni, gegen 14.20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann in einem LKW auf der Marienstraße in Richtung Geldern. Ein unbekannter Fahrer einer schwarzen Mercedes Limousine kam ihm entgegen. Auf seiner Seite waren Fahrzeuge geparkt. Der Unbekannte missachtete den Vorrang des LKW und fuhr an den geparkten Fahrzeugen vorbei. Der 54-Jährige LKW-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Dabei touchierte der LKW einen Baum.

Der Mercedes fuhr ohne anzuhalten in Richtung Kevelaer weiter. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Der Mercedes-Fahrer war ein junger Mann. Die schwarze Mercedes Limousine hatte ein neueres Baujahr.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080.