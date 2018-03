Kevelaer (ots) – Am Dienstag (20. März 2018) zwischen 9.20 und 11.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Biegstraße einen grünen Nissan Micra am linken Außenspiegel. Der Nissan war auf einem Parkstreifen in der Nähe zur Einmündung Josefstraße abgestellt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.