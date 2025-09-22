Unfallflucht auf der Hauptstraße

Auf der Hauptstraße ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 14.September 2025, 17.30 Uhr und Montag, 15. September 2025, 8 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht.

Die Halterin eines schwarzen Opel Astra hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkt. Bei Rückkehr zu ihrem PKW stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund des Schadensbildes liegt nahe, dass die Schäden bei der Vorbeifahrt eines anderen Fahrzeugs an dem Opel entstanden sind.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten LKW oder einen LKW mit rotem Führerhaus handeln.

Die Unfallflucht wird beim Verkehrskommissariat in Geldern bearbeitet. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02831-1250.