Unfallflucht

Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer missachtete am Donnerstag, 27. Juni 2024, gegen 11.50 Uhr an der Kreuzung Hubertusstraße/Nordstraße in Kevelaer die Vorfahrt eines 64-jähriger Motorradfahrers aus Kevelaer.

Der Mann stürzte mit seiner blauen Yamaha, als er aus der Nordstraße nach links in die Hubertusstraße abbiegen wollte und wegen des kreuzenden PKW eine Gefahrenbremsung machen musste. Der PKW-Fahrer oder die Fahrerin, der oder die aus Sicht des Motorradfahrers auf der Hubertusstraße von links kam, fuhr weiter geradeaus auf der Hubertusstraße in Richtung Weeze. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ist es nicht gekommen.

Durch den Sturz des Motorrades wurde dieses beschädigt. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum flüchtenden Fahrzeug oder dem Fahrer oder der Fahrerin zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.