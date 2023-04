An der Weller Landstraße / Twistedener Straße soll eine Ampel eingerichtet werden Unfall-Kreuzung soll sicherer werden

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren an der Kreuzung Weller Landstraße / Twistedener Straße zu Verkehrsunfällen – teilweise mit tödlichem Ausgang. Foto: JvS

Die Serie der tödlichen Verkehrsunfälle im Kreis Kleve reißt nicht ab. Auch in Kevelaer kamen bei Unfällen in den vergangenen Wochen zwei Menschen ums Leben. Zuerst erschütterte die Kevelaererinnen und Kevelaerer die Nachricht vom tragischen Unfalltod eines 85-Jährigen, der in der Innenstadt von einem Müllwagen überrollt wurde. Nur eine Woche später erlag eine 82-jährige Frau aus Kevelaer ihren schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weller Landstraße / Twistedener Straße. Mit diesen beiden Unfällen stieg die Zahl der Menschen, die 2023 im Kreis Kleve bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind, auf 17.

Gerade die besagte Kreuzung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Unfallschwerpunkt entwickelt, an dem es immer mal wieder kracht – und den Verkehrsteilnehmenden zunehmend Sorgen bereitet. Aber nicht nur ihnen. Die Stadt und die Behörden stehen vor der Herausforderung, die Verkehrssicherheit an der Kreuzung zu verbessern und weitere Unfälle zu verhindern. So weisen an der Einmündung von der Twistedener auf die Weller Landstraße (L361) bereits Bodenschwellen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h und ein Stoppschild auf die gefährliche Kreuzung hin. Maßnahmen, die offenbar nicht ausreichen, wie der jüngste Unfall mit Todesfolge zeigt.

Ampel soll Kreuzung sicherer machen

Aber auch vorher stand der Bereich bereits häufiger im Fokus. Vor gut einem Jahr stieß ein Rollerfahrer mit einem abbiegenden Bus auf der Kreuzung zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Daraufhin hatten alle fünf Fraktionen in einer Gemeinschaftsaktion gefordert, die Kreuzung zu einem Kreisverkeh…