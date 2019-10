Bürgermeister Dominik Pichler schwärmte am vergangenen Sonntag von seiner Zeit als Kindergartenkind, der „Kleinen Raupe Nimmersatt“ und dem Elefanten von David Mc Kee, der mit Quadraten in sämtlichen Farben übersät ist. Er berichtete von den Abenteuerfiguren seiner Grundschulzeit wie „Prinz Eisenherz“, „Winnetou und Old Shatterhand“, „Kara Ben Nemsi“, „Emil Tischbein“, „Ronja Räubertochter“ oder den „Fünf Freunden“. Und er erinnerte sich an seine Gymnasialzeit, wo er „in die Welt von John Ronald Reuel Tolkien, in eine Welt voller Zwerge, Elben, Orks und Halblinge, mit Zauberern, Drachen und einem schier aussichtslosen Kampf Gut gegen Böse“ eintauchte.

Der Anlass für diese persönlichen Rückschau war die Eröffnung der Ausstellung „Unendliche Geschichten“ im ersten Stock des Museums, die einen Auszug aus der Büchersammlung von Juliane Metzger zeigt