Mann überfällt 28-Jährige

(ots) – Am Donnerstag (4. Oktober 2018) gegen 13.00 Uhr war eine 28-jährige Frau aus Kevelaer als Postzustellerin in einem Fahrzeug auf dem Heiligenweg in Winnekendonk unterwegs. Als sie an einem Parkstreifen in Höhe des Sportplatzes anhalten wollte, gab ihr ein unbekannter Mann ein Handzeichen. Die 28-Jährige hielt vor dem Mann an und ließ die Seitenscheibe herunter. Der Mann zog plötzlich ein Messer aus seiner Jackentasche und forderte Geld. Die 28-Jährige gab ihm Bargeld aus ihrem Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Kevelaerer Straße.

Der Täter sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Er war 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,85m groß und hatte eine normale Figur. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Baseballkappe und einer schwarzen Kapuzenjacke. Das Messer war rund 30cm lang.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.