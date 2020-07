Unbekannter beschädigt Auto

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen auf dem Parkplatz des Supermarktes am Antwerpener Platz beobachtet haben

Auf dem Parkplatz des Supermarktes am Antwerpener Platz wurde am Mittwoch, 22. Juli 2020, zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr ein geparkter PKW beschädigt. Als der Fahrzeugbesitzer die kleine Beule an der Tür der Beifahrerseite entdecke, hatte sich der Verursacher bereits aus dem Staub gemacht. Aufgrund der Art des Schadens ist davon auszugehen, dass die Beschädigung durch ein Fahrrad oder einen Einkaufswagen verursacht wurde. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen