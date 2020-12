Über ein aufgehebeltes Fenster stiegen am Mittwoch, 9. Dezember 2020, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Wissener Weg ein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer nach Diebesgut und entwendeten Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch entgegen.