Zwischen Dienstagnachmittag, 24. August 2021, und Mittwochmorgen, 25. August 2021, haben unbekannte Täter*innen Teile der Dachabdeckung aus Kupfer von dem Gebäude einer Kindertagesstätte an der Straße Neuer Markt abmontiert und entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeug*innen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.