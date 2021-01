Zwischen Montag, 11. Januar 2021, 0 Uhr, und Dienstag, 12. Januar 2021, 7.20 Uhr, versuchten unbekannte Täter*innen sich Zutritt in den Kindergarten St. Urbanus am Pastoratsweg zu verschaffen. Hierzu versuchten sie, den Profilzylinder der Eingangstür aufzubohren. Als dies misslang, flüchteten die Täter*innen in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.