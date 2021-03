Unbekannte entwenden Stromkabel von Baustelle

Die Tat ereignete sich am Wochenende an der Gelderner Straße

In der Zeit von Samstag, 6. März 2021, 13 Uhr, bis Montag, 8. März 2021, 7.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter*innen Zugang zu einer Baustelle an der Gelderner Straße. Hierzu öffneten sie ein mit Drahtschlingen gesichertes Tor. Vom Gelände der Baustelle entwendeten die Unbekannten sämtliche bereits verlegte Stromkabel sowie das Kabel einer Kreissäge und eine Kabeltrommel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.