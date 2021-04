Unbekannte Täter*innen schlugen am Dienstag, 13. April 2021, die Scheibe der Beifahrertür eines Hyundai i20 ein und durchsuchten eine Tasche im Fußraum sowie das Handschuhfach. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch die zwischen 16.10 Uhr und 16.35 Uhr handelnden Täter*innen nichts entwendet. Der Hyundai stand an einem großen, gut einsehbaren Parkplatz am Altwettener Weg. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.