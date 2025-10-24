Unbekannte dringen in Sporthalle ein

Im Zeitraum von Mittwoch, 22. Oktober 2025, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 23. Oktober 2025, 07.40 Uhr, kam es an “Hüls” zu einem Einbruch. Unbekannte beschädigten die Zugangstür einer Sporthalle und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Aus diesen entwendeten die Täter diverse Werkzeuge (u.a. Stichsäge, Bohrmaschine, Akkubohrschrauber) und entfernten sich dann unerkannt.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und bitte um Hinweise unter 02823 1080.