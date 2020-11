In der Nacht von Sonntag, 8. November 2020, auf Montag, 9. November 2020, gingen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Twistedener Kuhstraße an. Sie machten sich an dem Geldannahmefach zu schaffen und entwendeten eine noch unbekannte Menge Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegengenommen.