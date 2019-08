In der Zeit zwischen Montag, 19. August 2019, 22.15 Uhr, und Dienstag, 20. August 2019, 5.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mercedes Sprinter, der an der Gartenstraße in Winnekendonk abgestellt war, ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen. Sie entwendeten verschiedene Werkzeugmaschinen der Marke Makita, unter anderem einen Schlagschrauber, eine Handkreissäge und Flexgeräte.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.