Unbekannte brechen in Supermarkt an der Marktstraße ein

Anfang der Woche hatten unbekannte Täter bereits erfolglos versucht, in den Markt einzubrechen

Zwischen Mittwoch, 4. November 2020, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 5. November 2020, 5.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Supermarkt an der Marktstraße. Hierzu schlugen sie eine Scheibe ein, die aufgrund eines zurückliegenden Einbruchsversuchs beschädigt und nur provisorisch verglast war. Sie gelangten in das Ladenlokal des Marktes. Von dort aus verschafften sie sich außerdem Zugang zum Büro. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Was die Täter entwendeten, ist bislang unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.