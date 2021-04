Unbekannte brechen in Lagerhalle ein

Zwischen Dienstag, 13. April 2021, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 15. April 2021, 9 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter*innen Zugang zu einer Lagerhalle an der Straße „Vorst“. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und gelangten so in die Halle, wo sie diverse Ersatzteile für Traktoren entwendeten. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.