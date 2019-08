In der Zeit zwischen Donnerstag, 1. August 2019, 19 Uhr, und Montag, 5. August, 11.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Garage im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Große[n] Straße ein. Sie entwendeten sieben verschiedene Angelruten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.