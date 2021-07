Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Am Samstag, 3. Juli 2021, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter*innen in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Uedemer Straße im Ortsteil Kervenheim ein. Sie zerschnitten zunächst ein Fliegengitter und hebelten anschließend ein Fenster im Erdgeschoss auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeug*innen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kevelaer unter der Tel. 02832-9200 zu melden.