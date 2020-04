„Umwege erhöhen die Ortskenntnis“

Mit Anfang 40 wagte Sandra Vloet vor drei Jahren den Weg in die Selbstständigkeit. Ein Schritt, den sie bis heute nicht bereut hat, obwohl sie nach 20 Jahren ihre sichere Stelle im öffentlichen Dienst bei einer Rentenversicherung dafür aufgab. Für sie stand jedoch fest: „Ich will nicht hinter Akten sitzen. Ich will etwas mit Menschen machen.“ Nebenbei tat sie das bereits einige Jahre. 18 Jahre lang leitete sie eine Selbsthilfegruppe – unter anderem zu Neurodermitis, Asthma, Allergien und Regulationsstörungen bei Kindern – und von 2013 bis 2017 absolvierte sie ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Nun möchte sie sich darauf konzentrieren, auch andere Menschen dabei zu unterstützen, den Weg zu sich selbst und zu den eigenen Stärken zu finden.