Umgestaltung des Dorfplatzes in Twisteden

Twistedener und Ratsmitglied Norbert Baumann ist der Meinung, dass der Dorfplatz in Twisteden dringend umgestaltet werden muss. Aus diesem Grund stellte er jetzt einen offiziellen Antrag an den Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

In diesem Antrag merkt Baumann an, dass der Dorfplatz zuletzt Anfang der 1980er Jahre gestaltet wurde. Diese Zeit sehe man dem Platz an, wie er in seinem Antrag schreibt.

„Seit dieser Zeit sind kaum Reparaturen oder Verschönerungen erfolgt; so ist der Brunnen in der Mitte des Dorfplatzes bereits seit Jahren defekt und kann auch nicht mehr repariert werden. Viele Poller sind schief und auch die Ketten, die ein Durchfahren verhindern sollen, sind gerissen oder ganz verschwunden. Hätten Mitglieder des Natur- und Heimatvereins Twisteden-Kleinkevelaer nicht Bepflanzungen durchgeführt und verwelkte Blumen wieder entfernt, würde der Dorfplatz in Twisteden noch schlimmer aussehen. Dieser Platz ist weder für die Wallfahrtsstadt Kevelaer noch für das Golddorf Twisteden zurzeit ein vorzeigbarer Ort.“

Wie er sich eine Umgestaltung des Dorfplatzes vorstellen kann, beschreibt Baumann im Antrag so: „Die Umgestaltung des Dorfplatzes könnte ähnlich wie der Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer (natürlich in kleinerem Umfang) unter Mitwirkung von Anwohnern und Mitgliedern des Natur- und Heimatvereins von Experten geplant werden. Berücksichtigt werden muss natürlich, dass die Praxis Starke aber auch Besucher, die von hier aus eine Fahrradtour starten wollen, Parkplätze benötigen.“

Zur Finanzierung des Umbaus äußert sich Baumann wie folgt: „Wenn man davon ausgeht, dass das alte Feuerwehrgerätehaus am Maasweg an einen Investor verkauft wird, und wenn man weiterhin bedenkt, dass dieses Feuerwehrgerätehaus in den 1960igern von der damals selbstständigen Gemeinde Twisteden finanziert wurde, so wäre es doch nur logisch, die aus dem Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses erzielten Finanzmittel zum Umbau des Dorfplatzes in Twisteden zu verwenden.“