Umbau an der Franziskus-Grundschule

Aufgrund des steigenden Bedarfs an OGS-Plätzen und des ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz hat das Gebäudemanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer frühzeitig Maßnahmen zur Sicherstellung der Betreuungsangebote ergriffen.

Eine umfassende Machbarkeitsstudie im Jahr 2021 zeigte, dass eine Schulerweiterung in der St. Franziskus-Grundschule in Twisteden notwendig ist, um die langfristigen Anforderungen am Standort zu erfüllen. Zwischenzeitlich wurde als Interimslösung ein Pavillon auf dem Schulhof errichtet, um den dringenden Raumbedarf zu decken.

Während der Planungen stellte sich heraus, dass das bestehende Nebengebäude der Schule nach Prüfung für eine schulische Nutzung geeignet ist. Diese Erkenntnis machte eine größere Baumaßnahme zur Schulerweiterung vorerst entbehrlich. Dennoch besteht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Räumen, insbesondere im Hinblick auf die wachsende Nachfrage nach OGS-Plätzen. Ein multifunktionaler Raum für Hausaufgabenbetreuung und andere schulische Aktivitäten wurde dringend benötigt. In den Sommerferien wurde die bisher teilweise überdachte Pausenhalle umfassend umgebaut und zu einem multifunktionalen Raum umgestaltet, der sowohl von der Schule als auch von der OGS genutzt werden kann.

Die Umbaumaßnahmen umfassten die komplette Erneuerung von Böden, Decken und Wänden sowie Fenster- und Türanlagen. Außerdem wurde hocheffiziente LED-Beleuchtung installiert, um den Energieverbrauch zu senken. Eine neu eingebaute Akustikdecke verbessert die Raumakustik und sorgt so für optimale Lernbedingungen.

Zusätzlich erhielt das Gebäude eine hochwärmegedämmte Fensterfassade, um den energetischen Standard zu erhöhen. Auch die Türanlage wurde barrierefrei gestaltet, um den Zugang für alle zu erleichtern.

Insgesamt arbeiteten rund 15 Firmen aus Kevelaer und der näheren Umgebung an dem Projekt und stellten sicher, dass der Umbau innerhalb des erweiterten Zeitraums der Sommerferien abgeschlossen werden konnte. Bis wenige Stunden vor Schulbeginn waren verschiedene Gewerke, städtische Mitarbeitende, Reinigungskräfte, Lehrkräfte und die Schulleiterin vor Ort, um alles rechtzeitig für den Schulstart vorzubereiten.

Die Kosten für die Erweiterung belaufen sich auf rund 230.000 Euro. Mit der Umgestaltung wurde ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur in Twisteden geleistet, der langfristig sowohl der Schule als auch der OGS zugutekommt.