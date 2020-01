Uedemer Theatertruppe gibt drei Aktionen Rückenwind

Traditionell hatte die Uedemer Theatergruppe Rückenwind im Advent ihren großen Auftritt im Bürgerhaus. Vor gleich zwei Mal ausverkauftem Hause begeisterten die Laiendarsteller wie gewohnt ihr Publikum.

Die Zuschauer spendeten zusätzlich einen dreistelligen Betrag, so dass in diesem Jahr gleich drei Organisationen finanziellen Rückenwind erhalten konnten. Matthias Mahlke und Peter van Schie (Amelandlager), Sujata Davids (Café Konkret) und Werner van Briel (Aktion Pro Humanität) freuten sind über je einen Scheck in Höhe von 750 Euro.

Foto: privat