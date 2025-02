Überraschungsführung in Kevelaer

Der Weltgästeführertag am 21. Februar ist eine bundesweite Aktion, bei der Stadtführer in vielen Städten kostenlose Führungen anbieten, um ihre Region und deren Geschichte näherzubringen. Dabei soll vor allem auf das Berufsbild der Gästeführer und deren Engagement für ihre Stadt aufmerksam gemacht werden.

Auch in diesem Jahr findet deshalb wieder eine kostenlose Stadtführung in Kevelaer statt.

Das Gästeführungs-Team vom Kevelaer Marketing lädt Interessierte zu einer besonderen Entdeckungstour mit einem ganz neuen Thema ein. Anstelle einer Vergütung werden Spenden gesammelt.

„Diese Stadtführung ist somit nicht nur informativ, sondern verbindet ein kulturelles Erlebnis mit sozialem Engagement“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Denn die gesammelten Spenden kommen jedes Jahr einem lokalen gemeinnützigen Projekt zugute, das vom Gästeführungs-Team ausgewählt und bei der Führung bekannt gegeben wird.

Die Führung beginnt um 14 Uhr vor dem Priesterhaus. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird allerdings um Voranmeldung in der Tourist Information oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob gebeten.

„Wir freuen uns aber immer auch über kurzfristige Teilnehmer. Die Erfahrung zeigt, dass viele spontan zur Führung stoßen und sich gerne inspirieren lassen“, so Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.