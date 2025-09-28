Der Busman Übergang

/ von Kevelaerer Blatt



Was war das für ein Übergang, Mechel, der Wechsel von der heißen Jahreszeit in den Herbst!

Noch einmal hatte sich der Sommer von seiner schönsten Seite gezeigt, noch einmal war der Geruch des Grillens aus den Nachbargärten zu uns hinübergezogen, und dann, so von heute auf morgen, ein Temperatursturz von über zehn Grad.

Der September bildet traditionsgemäß einen Höhepunkt der Kevelaerer Wallfahrt mit seinen Marienfesten. Das geht los mit Mariä Namen über Mariä Geburt bis hin zu Mariä Schmerzen. Kein Wunder, dass an solchen Tagen auch Bischöfe unseren Gnadenort besuchen, so zum Beispiel der Bischof von Aachen, der Bischof aus Utrecht und natürlich unsere Weihbischöfe aus Münster.

Bald wird es wieder stiller werden in unserem Ort. Die Hunde durften noch einmal ins Freibad, wer jetzt noch schwimmen gehen möchte, der kann dann ja ins Hallenbad gehen.

Bevor es draußen richtig ungemütlich wird, kommt noch einmal der Gartenschlauch zum Einsatz und die Terrasse wird geschrubbt. Zwischen den Pflastersteinen hat sich im Laufe der Zeit Moos angesetzt. Das muss entfernt werden, wenn wir im Wint…