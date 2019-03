„Wie zerrissen, gespalten, gefährdet Europa momentan ist, erleben wir fast täglich in den Medien“, führte Dr. Bastian Rütten die dritte Fastenandacht in der Marienbasilika ein, die sich wieder mit dem Thema „Europa“ beschäftigte. Dieses Mal kam als Fastenprediger Dirk Tecklenborg aus Lingen in die Marienstadt.