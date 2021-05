Über die Stadtgrenzen hinaus Quizliebhaber

Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Bürgermeister eigentlich so ihre Freizeit verbringen? Auch wenn diese in Teilen sicherlich knapp bemessen sein dürfte, gibt es auch für ein Stadtoberhaupt eine Zeit am Tag ganz ohne Anzug, Rathaus und politische Entscheidungen. Den Kevelaerer Bürgermeister Dominik Pichler durften wir an einem Abend in seiner Freizeit begleiten, seine Leidenschaft kennenlernen und mussten feststellen, dass er auch dabei Entscheidungsträger ist.

„Captain“ Dominik Pichler wäre die an dieser Stelle wohl angebrachte Betitelung. Denn Pichler ist der Kopf („Captain“) eines Quiz-Teams. „Best of Breitensport“ nennen sich neben Pichler die Quizliebhaber Nils Ruch, Dominik Scholz, David Haselbach, Andreas Knapp und Jannik Fellger. Mit der Männertruppe, die aus ganz Deutschland kommt und auch altersmäßig durchmischt ist, nimmt Pichler derzeit an der Online-Liga (siehe Infokasten) des Deutschen Quizvereins e.V. (DQV) teil, die coronabedingt in diesem Jahr bereits in die zweite Saison geht. Dass Pichler regelmäßig am örtlichen „Quiz im Löwen“ teilnimmt, ist kein Geheimnis mehr. Die Leidenschaft führt ihn allerdings auch über die Stadtgrenzen Kevelaers hinaus.